Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной"

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Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной"Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек "старой синьоры" заинтересован в своем переезде на "Камп Ноу". Однако он остался обеспокоен информацией, согласно которой "сине-гранатовые" готовы предпринять попытки подписать этим летом Артура из "Гремио" и Френки де Йонга из амстердамского "Аякса". Ввиду этого он дал указание своим представителям обсудить с каталонским грандом условия своего возможного перехода в стан чемпиона Испании.

Напомним, "Ювентус" надеется сохранить Пьянича. | soccernews.ru

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