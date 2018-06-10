Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек "старой синьоры" заинтересован в своем переезде на "Камп Ноу". Однако он остался обеспокоен информацией, согласно которой "сине-гранатовые" готовы предпринять попытки подписать этим летом Артура из "Гремио" и Френки де Йонга из амстердамского "Аякса". Ввиду этого он дал указание своим представителям обсудить с каталонским грандом условия своего возможного перехода в стан чемпиона Испании.

Напомним, "Ювентус" надеется сохранить Пьянича. | soccernews.ru