Пьянич: "Постараемся пройти в полуфинал Лиги Чемпионов"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о настрое своей команды на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Конечно, мы разочарованы результатом первого матча с "Реалом". На следующий день Аллегри дал нам понять, что мы должны дать бой в ответной встрече. Мы поедем в Мадрид и постараемся пройти в полуфинал. Мы не сдаёмся, потому что в футболе случается всякое. В ответной игре у нас будет шанс исправить наши ошибки" - приводит слова Пьянича Football Italia.
Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" завершился разгромной победой "сливочных" со счётом 3:0. Ответный поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" 11 апреля.
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