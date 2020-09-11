Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

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Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич 10 сентября прибыл в Каталонию. Об этом сообщается в твиттере "сине-гранатовых".

В соцсети клуба появилась фотография игрока с эмблемой команды. "Барса" поприветствовал футболиста.

Каталонской клуб этим летом заплатил "Ювентусу" за Пьянича 60 миллионов евро и заключил с ним четырехлетний контракт.

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