Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич 10 сентября прибыл в Каталонию. Об этом сообщается в твиттере "сине-гранатовых".

В соцсети клуба появилась фотография игрока с эмблемой команды. "Барса" поприветствовал футболиста.

Каталонской клуб этим летом заплатил "Ювентусу" за Пьянича 60 миллионов евро и заключил с ним четырехлетний контракт.

А еще:Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"| http://soccernews.ru