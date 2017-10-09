Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич приступил к тренировкам.

Напомним, что футболист залечивал травмированное бедро.

Пока неизвестно, сможет ли 27-летний футболист сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии с "Лацио", который состоится 14 октября.

В текущем сезоне Пьянич сыграл в чемпионате Италии шесть матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.

Читайте: Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18 | http://soccernews.ru