Пьянич приступил к тренировкам

Теги миралем пьяничювентус

Пьянич приступил к тренировкамПолузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич приступил к тренировкам.

Напомним, что футболист залечивал травмированное бедро.

Пока неизвестно, сможет ли 27-летний футболист сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии с "Лацио", который состоится 14 октября.

В текущем сезоне Пьянич сыграл в чемпионате Италии шесть матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.

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