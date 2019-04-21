Пьянич привлек внимание множества топ-клубов
Пять европейских топ-клубов поборются за хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.
По сведениям Rai Sport, в услугах 29-летнего боснийца заинтересованы "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Реал" и "Челси". Напомним, что "старая синьора" оценивает своего игрока в 130 миллионов евро.
Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре забитых мяча и семь результативных передач в 40 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14