Пьянич привлек внимание множества топ-клубов

Пять европейских топ-клубов поборются за хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

По сведениям Rai Sport, в услугах 29-летнего боснийца заинтересованы "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Реал" и "Челси". Напомним, что "старая синьора" оценивает своего игрока в 130 миллионов евро.

Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре забитых мяча и семь результативных передач в 40 играх.

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