Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18

Теги миралем пьяничбарселона

Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18В своем инстаграме полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18.

Так, 27-летний хавбек продемонстрировал скриншот, на котором видно, что в видеоигре он управлял действиями каталонской "Барселоны":

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Аталанты"

комментарии
Хуй админ,мамку ебал,редактор пидор

иии? Что нам это дает?

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александр

КАК БЫ ЭТО PES 2018

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ААА

еще и против реала

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Геннадий

Это Pro Evolution Soccer, a не Fifa

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