В своем инстаграме полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18.

Так, 27-летний хавбек продемонстрировал скриншот, на котором видно, что в видеоигре он управлял действиями каталонской "Барселоны":

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Аталанты".