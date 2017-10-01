Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18
В своем инстаграме полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич продемонстрировал, какой командой он играет в PES 18.
Так, 27-летний хавбек продемонстрировал скриншот, на котором видно, что в видеоигре он управлял действиями каталонской "Барселоны":
Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Аталанты".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1