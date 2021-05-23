Пьянич прокомментировал сезон "Барселоны"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич прокомментировал прошедший сезон "Барселоны".

"Чти клубную футболку. Уважай команду. Отдавай все на поле и за его пределами.

Это то, чего заслуживает "Барселона". Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня.

Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов", – написал Пьянич в своем инстаграме.

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