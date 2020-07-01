Пьянич прокомментировал свой переход в "Барселону"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич высказался по поводу своего перехода в "Барселону". Несколько дней назад каталонский клуб объявил о трансфере игрока.

"Барселона" - один из лучших клуб в мире. Играть в таком клубе - достижение для любого футболиста. Сбывается моя мечта. Я счастлив, горжусь не только собой, но и родителями и всей Боснией. Никогда не забуду, откуда я родом", передает слова Пьянича Sport.es.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона.

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