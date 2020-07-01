Пьянич прокомментировал свой переход в "Барселону"

Теги миралем пьяничювентусбарселона

Пьянич прокомментировал свой переход в "Барселону"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич высказался по поводу своего перехода в "Барселону". Несколько дней назад каталонский клуб объявил о трансфере игрока.

"Барселона" - один из лучших клуб в мире. Играть в таком клубе - достижение для любого футболиста. Сбывается моя мечта. Я счастлив, горжусь не только собой, но и родителями и всей Боснией. Никогда не забуду, откуда я родом", передает слова Пьянича Sport.es.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона. 

Не пропустите: Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов