Пьянич пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич покинул расположение сборной Боснии и Герцеговины из-за травмы бедра, сообщает Calciomercato.

Напомним, 29-летний игрок получил повреждение в матче отбора Евро-2020 с Италией (0:3). Футболист уже находится в расположении "Ювентуса". Сегодня, 17 ноября, после прохождения полного осмотра станут известны сроки восстановления.

Таким образом, Пьянич пропустит матч 13-го тура Серии А с "Аталантой", который состоится 23 ноября.

В этом сезоне футболист в 15 матчах забил три гола и сделал три ассиста.

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