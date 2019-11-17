Пьянич пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы

Теги миралем пьяничювентустравмыаталанта

Пьянич пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич покинул расположение сборной Боснии и Герцеговины из-за травмы бедра, сообщает Calciomercato.

Напомним, 29-летний игрок получил повреждение в матче отбора Евро-2020 с Италией (0:3). Футболист уже находится в расположении "Ювентуса". Сегодня, 17 ноября, после прохождения полного осмотра станут известны сроки восстановления.

Таким образом, Пьянич пропустит матч 13-го тура Серии А с "Аталантой", который состоится 23 ноября.

В этом сезоне футболист в 15 матчах забил три гола и сделал три ассиста.

Читайте также: СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась

Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов