Пьянич рассказал о целях "Ювентуса" на сезон-2019/20

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Пьянич рассказал о целях "Ювентуса" на сезон-2019/20

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о том, какие цели команда поставила на текущий сезон. Об этом сообщает Football Italia.

"Мы заслужили победу над "Интером", наконец-то вернулись на первое место. В Италии мы лучшие.

Наша цель - выиграть все трофеи, ведь "Ювентус" - один из трех-четырех лучших клубов мира. 

Мечтаю выиграть Лигу чемпионов и поднять трофей над головой, надеюсь, в этом сезоне мне удастся это сделать", - сказал Пьянич.

"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 баллов. В 8 туре чемпионата Италии туринцы сыграют с "Болоньей".

А еще: "Ювентус" готовит новое предложение по Погба| http://soccernews.ru
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