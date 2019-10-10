Пьянич рассказал о целях "Ювентуса" на сезон-2019/20
Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о том, какие цели команда поставила на текущий сезон. Об этом сообщает Football Italia.
"Мы заслужили победу над "Интером", наконец-то вернулись на первое место. В Италии мы лучшие.
Наша цель - выиграть все трофеи, ведь "Ювентус" - один из трех-четырех лучших клубов мира.
Мечтаю выиграть Лигу чемпионов и поднять трофей над головой, надеюсь, в этом сезоне мне удастся это сделать", - сказал Пьянич.
"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 баллов. В 8 туре чемпионата Италии туринцы сыграют с "Болоньей".
А еще: "Ювентус" готовит новое предложение по Погба| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3