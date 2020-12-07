Пьянич рассказал о недовольстве от количества времени на поле
Полузащитнику "Барселоны" Миралем Пьянич не нравится количество получаемого игрового времени.
"Если честно, я не понимаю, почему оказался в такой ситуации. Конечно я хочу играть гораздо больше.
Когда тренер выпускал меня на поле, я всегда хорошо справлялся, старался помочь команде. Проводил хорошие матчи.
Я тренируюсь и готов выйти на поле. Что еще я могу сделать в данной ситуации - я не знаю.
Конечно, я не удовлетворен и не могу быть довольным. Посмотрим, что будет дальше. Я готов, я хорошо тренируюсь и жду. У меня нет выбора.
Это очень деликатная ситуация, которая меня никак не устраивает", – сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 11 из 15 матчей за "Барселону". В пяти из них – на замену. В Ла Лиге Пьянич сыграл шесть раз и не отметился результативными действиями.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
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|14