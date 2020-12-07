Пьянич рассказал о недовольстве от количества времени на поле

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Пьянич рассказал о недовольстве от количества времени на полеПолузащитнику "Барселоны" Миралем Пьянич не нравится количество получаемого игрового времени.

"Если честно, я не понимаю, почему оказался в такой ситуации. Конечно я хочу играть гораздо больше.

Когда тренер выпускал меня на поле, я всегда хорошо справлялся, старался помочь команде. Проводил хорошие матчи.

Я тренируюсь и готов выйти на поле. Что еще я могу сделать в данной ситуации - я не знаю.

Конечно, я не удовлетворен и не могу быть довольным. Посмотрим, что будет дальше. Я готов, я хорошо тренируюсь и жду. У меня нет выбора.

Это очень деликатная ситуация, которая меня никак не устраивает", – сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 11 из 15 матчей за "Барселону". В пяти из них – на замену. В Ла Лиге Пьянич сыграл шесть раз и не отметился результативными действиями.

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