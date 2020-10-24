Пьянич рассказал о проблемах Сарри в "Ювентусе"
Экс-полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вспомнил о совместной работе с бывшим главным тренером "старой синьоры" Маурицио Сарри.
"Он не доверял игрокам, и это беспокоило меня. Обидно, когда тренер неправильно оценивает людей. Каждый футболист в "Ювентусе" всегда делал всё возможное для успеха клуба. Ты можешь не находить общий язык с одним или двумя игроками, но это никогда не повлияет на их приверженность коллективу и их желание побеждать. Никто не сомневается в квалификации Сарри как тренера, но без проблем не обошлось", - приводит слова боснийца Tuttosport.
Напомним, что прошлым летом "Ювентус" уволил Сарри и назначил вместо него Андреа Пирло.
Что касается Пьянича, то он после четырёх лет в туринском клубе ушёл в "Барселону" за 60 миллионов евро.
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|Команда
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|26
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|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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