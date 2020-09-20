Пьянич рассказал о работе под руководством Кумана
Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал, что ему нравится работать под руководством главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.
"Куман придал мне уверенности в себе. Он сказал, чтобы я был собой. Мы упорно готовимся к началу сезона. Я уверен, что мы будем готовы. Я бы хотел дебютировать за "Барселону" при болельщиках", - приводит Marca слова Пьянича.
30-летний Пьянич перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Ювентуса" за 60 миллионов евро. В обратном направлении отправился 23-летний хавбек Артур за 78 миллиона евро.
"Барселона" стартует в чемпионате Испании 27 сентября домашним матчем против "Вильярреала".
Не пропустите: Пьянич назвал причину своего перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14