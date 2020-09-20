Пьянич рассказал о работе под руководством Кумана

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал, что ему нравится работать под руководством главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.

"Куман придал мне уверенности в себе. Он сказал, чтобы я был собой. Мы упорно готовимся к началу сезона. Я уверен, что мы будем готовы. Я бы хотел дебютировать за "Барселону" при болельщиках", - приводит Marca слова Пьянича.

30-летний Пьянич перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Ювентуса" за 60 миллионов евро. В обратном направлении отправился 23-летний хавбек Артур за 78 миллиона евро.

"Барселона" стартует в чемпионате Испании 27 сентября домашним матчем против "Вильярреала".

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