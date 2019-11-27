Пьянич рассказал о состоянии Роналду

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Пьянич рассказал о состоянии Роналду

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич поделился мнением о форварде Криштиану Роналду, а также заявил, что туринцы намерены выиграть Лигу Чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Старая сеньора" после пяти туров занимает 1 место в группе D, имея в активе 13 баллов.

"У Роналду немного болело колено, но сейчас все в порядке. Он самый важный игрок "Ювентуса". В последних матчах он доказал, что остается номером один.

Мы единственная команда Европы в ЛЧ, которая выиграла почти все игры. "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов", - сказал Пьянич.

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