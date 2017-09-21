Пьянич разозлил Аллегри

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему в повышенном тоне разговаривал с Миралемом Пьяничем после игры с "Фиорентиной" (1:0).

"Пьянич ударил с 50-ти метров на последней минуте. Такие вещи меня сильно злят, потому что от футболиста, который сыграл более 500 матчей я ожидаю, что он закончит матч с мячом в ногах" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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