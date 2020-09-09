Пьянич сдал отрицательный тест на коронавирус и вскоре приступит к тренировкам с "Барсой"

Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич сдал отрицательный тест на коронавирус.

В скором времени футболист пройдет повторное тестирование. Если результаты будут отрицательными, игрок сможет начать тренироваться с командой, утверждает Marca.

Напомним, футболист с 23 августа находится на самоизоляции. За это время никаких симптомов болезни не проявлялось.

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