Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"

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Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, скорее всего, перейдет в "Барселону" в скором времени, утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонцы договорились с 30-летнем футболисте о 4-летнем контракте.
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