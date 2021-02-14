Пьянич сравнил Роналду и Месси
Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мнением о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси, с которыми он выходил на поле в составе одной команды.
"Лео – это дар, это поэзия. Его игра впечатляет, это волшебство. Месси сконцентрирован на этом сезоне. Он отлично понимает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался в "Барселоне". Это уникальный игрок. Если ты теряешь Лео - ты теряешь многое.
Криштиану поражает стабильностью и профессионализмом. Всегда сосредоточен на собственных целях: голы, победы, статистика", – приводит слова Пьянича Téléfoot.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|27
|31
|15
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|20
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|27
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