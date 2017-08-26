Пьянич стал автором самого быстрого автогола в истории Серии А

Хавбек туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич забил автогол в матче второго тура чемпионата Италии против "Дженоа".

27-летний босниец поразил ворота своей команды уже на 17-й секунде поединка с "грифонами".

Как сообщает Mister Chip, это самый быстрый автогол в истории Серии А.

Напомним, что в итоге "Ювентус" обыграл "Дженоа" со счётом 4:2, а Пьянич записал в свой актив голевую передачу. | http://soccernews.ru