Пьянич стал автором уникального достижения

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич, поразив ворота лиссабонского "Спортинга" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, стал автором уникального достижения.

27-летний босниец стал первым игроком, которому удалось забить со штрафного в самом престижном еврокубковом турнире в составе трёх команд.

Ранее Пьянич отличался голами со штрафных в "Лионе" и "Роме".

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