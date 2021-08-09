Пьянич стремится вернуться в "Ювентус"

Фото инстаграм Миралема Пьянича

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич хочет снова выступать за туринский "Ювентус".

По информации журналиста Николо Скиры, футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в "старую синьору".

Оклад боснийца в каталонском клубе составляет 8,5 миллиона евро в год, он готов потерять 20 процентов от этой суммы.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл за "Барселону" 30 матчей, результативными действиями не отличался.

За "Ювентус" хавбек выступал с 2016 по 2020 год. Итальянский клуб может арендовать его с правом выкупа.

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