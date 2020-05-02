Пьянич в приоритете у "Барселоны" на летнее трансферное окно
"Барселона" нацелилась на хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.
По сведениям Marca, покупка 30-летнего боснийца стала одной из главных целей каталонцев на летнее трансферное окно. В клубе полагают, что Пьянич отлично впишется в систему, также плюсом является его умение играть обеими ногами.
Отмечается, что сам футболист не против перебраться в "Барселону", но клуб финансово не потянет трансфер из-за кризиса, поэтому все будет зависеть от того, кого "Барса" предложит "Ювентусу" в обмен.
Соглашение Пьянича с "Ювентусом" действует до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 52 миллиона евро.
В этом сезоне на счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 играх.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14