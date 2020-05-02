Пьянич в приоритете у "Барселоны" на летнее трансферное окно

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Пьянич в приоритете у "Барселоны" на летнее трансферное окно

"Барселона" нацелилась на хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

По сведениям Marca, покупка 30-летнего боснийца стала одной из главных целей каталонцев на летнее трансферное окно. В клубе полагают, что Пьянич отлично впишется в систему, также плюсом является его умение играть обеими ногами.

Отмечается, что сам футболист не против перебраться в "Барселону", но клуб финансово не потянет трансфер из-за кризиса, поэтому все будет зависеть от того, кого "Барса" предложит "Ювентусу" в обмен.

Соглашение Пьянича с "Ювентусом" действует до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 52 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 играх.

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