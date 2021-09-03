Пьянич возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Турции
Фото твиттер "Бешикташа"
Новичок "Бешикташа" Миралем Пьянич стал самым дорогим игроком турецкой Суперлиги по версии Transfermarkt.
Рыночная стоимость боснийского полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.
Футболист, права на которого принадлежат "Барселоне", обошёл в рейтинге вингера "Фенербахче" Диего Росси с ценником в 18 миллионов.
Также Transfermarkt выложил символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24