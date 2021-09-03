Пьянич возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Турции

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Пьянич возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Турции

Фото твиттер "Бешикташа"

Новичок "Бешикташа" Миралем Пьянич стал самым дорогим игроком турецкой Суперлиги по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость боснийского полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

Футболист, права на которого принадлежат "Барселоне", обошёл в рейтинге вингера "Фенербахче" Диего Росси с ценником в 18 миллионов.

Также Transfermarkt выложил символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Турции.

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