Пьянич все еще может покинуть "Барселону" и перейти в российский клуб

Теги барселонамиралем пьянич

Пьянич все еще может покинуть "Барселону" и перейти в российский клубФото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич все еще может сменить клуб этим летом.

По информации радиостанции RAC 1, агент полузащитника ведет переговоры с клубами из России и Турции.

Ранее сообщаелось, что сине-гранатовые хотят, чтобы в случае аренды новый клуб выплачивал Пьяничу зарплату в полном объеме.

В прошлом сезоне Ла Лиги Миралем сыграл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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