Пьянич выбрал игровой номер в "Барселоне"
Сегодня состоялась презентация полузащитника Миралема Пьянича в качестве игрока "Барселоны".
В ходе представления боснийца стало известно, какой номер он взял себе в новой команде.
30-летний футболист будет выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "8" на спине.
❤️ #PjanicCuler— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020
@Miralem_Pjanic new number 8️⃣!
Напомним, что "Барса" купила Пьянича у "Ювентуса" за 60 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2024 года.
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