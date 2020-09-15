Пьянич выбрал игровой номер в "Барселоне"

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Пьянич выбрал игровой номер в "Барселоне"

Сегодня состоялась презентация полузащитника Миралема Пьянича в качестве игрока "Барселоны".

В ходе представления боснийца стало известно, какой номер он взял себе в новой команде.

30-летний футболист будет выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "8" на спине.

Напомним, что "Барса" купила Пьянича у "Ювентуса" за 60 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2024 года.

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