Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне"
Фото: инстаграм Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе.
"Уход из "Барселоны"? Мне сложно говорить что-то определенное. Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей. Я думаю только об этом. В июле я присоединюсь к команде, чтобы начать подготовку к сезону. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Пьянича Federalna.
Ранее сообщалось, что Пьянич может вернуться в "Ювентус".
В минувшем сезоне 31-летний Пьянич провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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