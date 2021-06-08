Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне"

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Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: инстаграм Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе.

"Уход из "Барселоны"? Мне сложно говорить что-то определенное. Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей. Я думаю только об этом. В июле я присоединюсь к команде, чтобы начать подготовку к сезону. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Пьянича Federalna.

Ранее сообщалось, что Пьянич может вернуться в "Ювентус".

В минувшем сезоне 31-летний Пьянич провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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