Пьянич высказался о возможном уходе из "Ювентуса"

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич заявил, что он никогда не думал об уходе из "Ювентуса".

"Учитывая философию футбола Сарри, моя позиция является важной. Я должен совершить 150 касаний мяч за матч и помогать партнерам по команде.

Я никогда не думал об уходе из "Ювентуса". Мои отношения с Аллегри были идеальными. Мы вместе смеялись над слухами. Я очень счастлив в Турине. Я мечтаю выиграть с клубом Лиги Чемпионов", - приводит слова Пьянича Football Italia.

29-летний Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за туринский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" имеет пять предложений по Матюиди. | http://soccernews.ru