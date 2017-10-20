Пьянич: "Я часто выигрываю у Дибалы по штрафным ударам на тренировках"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал об исполнении штрафных ударов.

"Я часто выигрываю у Дибалы на тренировках. Но он тоже очень хорошо исполняет стандарты. Мне удобно бить метров с 16-ти. У него своя дистанция. В целом, это вопрос ощущений. Если я чувствую, что могу забить, то бью я. И наоборот" - приводит слова Пьянича Football Italia.

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