Пьянич: "Я рад столь высокому качеству игры, нужно продолжать в том же духе"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич прокомментировал победу над "Торино" (4:0).

"Это была отличная игра во всех отношениях. "Торино", как правило, создает проблемы своим соперникам, но у нас сегодня никаких проблем не возникло. Я рад столь высокому качеству игры, нужно продолжать в том же духе. Сезон только начался, мы в прекрасной форме, команда набирает уверенность и часто играет на ноль" - приводит слова Пьянича Mediaset Premium.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Торино". | http://soccernews.ru