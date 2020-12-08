Пьянич ярко высказался о Месси и Роналду

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мнением о португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"О Роналду я могу сказать только хорошее. Это касается его как человека, и как спортсмена. Он отлично подготовлен и внимательно относится к мелочам.

Что касается Месси, то он является инопланетянином. Его практически невозможно остановить. Теперь я играю вместе с ним и понимаю, что Лионель - феномен. Он каждый раз делает что-то невероятное с мячом - потрясающий пас или прекрасный гол. Он гений", - приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.

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