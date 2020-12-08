Пьянич ярко высказался о Месси и Роналду
Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мнением о португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.
"О Роналду я могу сказать только хорошее. Это касается его как человека, и как спортсмена. Он отлично подготовлен и внимательно относится к мелочам.
Что касается Месси, то он является инопланетянином. Его практически невозможно остановить. Теперь я играю вместе с ним и понимаю, что Лионель - феномен. Он каждый раз делает что-то невероятное с мячом - потрясающий пас или прекрасный гол. Он гений", - приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.
Не пропустите: Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" объявил о назначении нового руководителя клуба
-
Официально: Шамиль Газизов покинул "Спартак"
-
Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer Award
-
"Барселона" определила трансферную цель на 2022 год
-
Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"
Лента новостей
-
Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022
-
Комментатор Генич прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака"
-
Райола рассказал, где может продолжить карьеру Погба
-
Уткин отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака"
-
"Спартак" сообщил от отставке Газизова гифкой из "Симпсонов"
-
Блогер Евгений Савин объявил о создании профессионального футбольного клуба
-
Пьянич ярко высказался о Месси и Роналду
-
Райола сравнил Ибрагимовича с Месси и Роналду
-
Комитет по этике обсудит слова Рыжикова о "судье-убийце"
-
Матч Лиги Европы "Вильярреал" — "Карабах" не состоится в намеченный день
-
"Спартак" объявил о назначении нового руководителя клуба
-
Официально: Шамиль Газизов покинул "Спартак"
-
Рамос попал в заявку на решающий матч Лиги Чемпионов
-
Зидан сказал кого бы хотел видеть в "Реале"
-
Генеральный директор "Спартака" Газизов может покинуть свой пост уже в ближайшее время
-
Арбитр Максим Матюнин исключен из списка судей РФС до закрытия дела о договорных матчах
-
Видаль получил травму, он пропустит матч с "Шахтером"
-
Инсинье сделал татуировку в честь Марадоны
-
Игроки "Тамбова" могут бойкотировать второй матч подряд
-
Пирло предположил, что у Месси психологические проблемы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14