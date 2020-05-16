Пьянич: "Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня"

Теги миралем пьяничювентус

Пьянич: "Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич заявил, что туринский клуб для него семья.

"Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня. Когда вы видите все трофеи, которые они выиграли, вы думаете, что должны добавить еще кубки. Невероятный клуб", - передает слова Пьянича Football Italia.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом

L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов