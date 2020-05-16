Пьянич: "Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич заявил, что туринский клуб для него семья.

"Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня. Когда вы видите все трофеи, которые они выиграли, вы думаете, что должны добавить еще кубки. Невероятный клуб", - передает слова Пьянича Football Italia.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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