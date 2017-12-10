Пьянич: "Ювентус" никогда не сдастся"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич дал комментарии после игры с "Интером" (0:0).

"Все хотят видеть поражение "Ювентуса". Однако мы на поле пытаемся доказать, что наша команда лучшая в Серии А. Последние семь лет "Ювентус" выигрывает Скудетто, естественно, что многие желают, чтобы наша серия побед остановилась. Но мы хотим всем показать, что не собираемся останавливаться на достигнутом и никогда не сдадимся" - приводит слова Пьянича Calciomercato.

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