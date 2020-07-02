Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"

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Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич не сдержал эмоций на вечеринке по поводу его перехода в "Барселону".

Футболист организовал приватную вечеринку, пригласив близких друзей. В ходе вечера 30-летний хавбек был счастлив и расплакался от радости на плече у отца.

"Мечта стала реальностью", - написал один из гостей мероприятия.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона. 

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как тут не заплачешь,он же теперь в рабстве у картонной шавки ...

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