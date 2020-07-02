Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич не сдержал эмоций на вечеринке по поводу его перехода в "Барселону".

Футболист организовал приватную вечеринку, пригласив близких друзей. В ходе вечера 30-летний хавбек был счастлив и расплакался от радости на плече у отца.

Miralem Pjanic hizo una fiesta privada con motivo de su traspaso al Barcelona. El bosnio se emocionó y lloró al lado de su padre.



Un sueño cumplido. pic.twitter.com/cN18cE3F8V — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) July 2, 2020

"Мечта стала реальностью", - написал один из гостей мероприятия.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона.

Не пропустите: Окружение Гризманна недовольно Сетьеном и Месси. | http://soccernews.ru