Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

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Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

"Хочу всех заверить, кто беспокоится обо мне, что со мной все в порядке и что, к счастью, болезнь проходит без симптомов. В последнее время нас учат не воспринимать все, как само собой разумеющееся", - написал футболист.

Ранее стало известно, что хавбек сдал положительный тест на Covid-19.

Летом 2020 года Пьянич перешел из "Ювентуса" в "Барселону" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"| http://soccernews.ru
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