Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии
Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
"Хочу всех заверить, кто беспокоится обо мне, что со мной все в порядке и что, к счастью, болезнь проходит без симптомов. В последнее время нас учат не воспринимать все, как само собой разумеющееся", - написал футболист.
Ранее стало известно, что хавбек сдал положительный тест на Covid-19.
Летом 2020 года Пьянич перешел из "Ювентуса" в "Барселону" за 60 миллионов евро.
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|Бернли
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|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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