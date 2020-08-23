Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

"Хочу всех заверить, кто беспокоится обо мне, что со мной все в порядке и что, к счастью, болезнь проходит без симптомов. В последнее время нас учат не воспринимать все, как само собой разумеющееся", - написал футболист.

Ранее стало известно, что хавбек сдал положительный тест на Covid-19.

Летом 2020 года Пьянич перешел из "Ювентуса" в "Барселону" за 60 миллионов евро.

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