Пьяного Аршавина застукали в ресторане в компании двух девушек
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин не сильно переживает из-за бракоразводного процесса со своей женой Алисой Казьминой.
Бывшего футболиста, который по свидетельствам очевидцев находился в состоянии алкогольного опьянения, застали в ресторане в компании двух девушек.
Спортсмен курил кальян, а телохранители не подпускали к нему других посетителей заведения.
37-летний Аршавин завершил игровую карьеру в прошлом году. Сейчас он работает в академии "Зенита".
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|26
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|7
|Оренбург
|26
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|8
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|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
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|13
|Крылья Советов
|26
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|Уфа
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|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16