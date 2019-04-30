Пьяного Аршавина застукали в ресторане в компании двух девушек

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин не сильно переживает из-за бракоразводного процесса со своей женой Алисой Казьминой.

Бывшего футболиста, который по свидетельствам очевидцев находился в состоянии алкогольного опьянения, застали в ресторане в компании двух девушек.

Спортсмен курил кальян, а телохранители не подпускали к нему других посетителей заведения.

37-летний Аршавин завершил игровую карьеру в прошлом году. Сейчас он работает в академии "Зенита".

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