Пьяного Холанда выгнали из ночного клуба: видео
Норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в пьяном виде выгнали из ночного клуба.
Инцидент произошел на родине игрока. Футболист пытался попасть в заведение в ночь с 11 на 12 июля, но его не пустил вышибала.
Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020
Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20