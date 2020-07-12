Пьяного Холанда выгнали из ночного клуба: видео

Норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в пьяном виде выгнали из ночного клуба.

Инцидент произошел на родине игрока. Футболист пытался попасть в заведение в ночь с 11 на 12 июля, но его не пустил вышибала.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

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