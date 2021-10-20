Пьяный болельщик с ВИП-сектора избил журналиста РБК после игры "Спартак" против "Лестера"

Фото: твиттер "Спартака"

Журналист РБК Александр Щеголев стал жертвой нападения после игры между "Спартаком" и "Лестером" (3:4).

Как сообщает "Матч ТВ", журналиста избил болельщик с ВИП-сектора. Неизвестный нанес Щеголеву несколько ударов по голове. Другие журналисты пытались успокоить пьяного болельщика, однако он отбивался.

Отмечается, что пострадавшего и нападающего забрали в полицейский участок.

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