Пьяный Деле Алли потерял сознание на пляже

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли угодил в неприятную ситуацию во время отдыха в Греции.

Как сообщает The Sun, звёздный англичанин употребил много алкоголя во время празднования дня рождения подруги Руби Мэй. В итоге ему стало плохо прямо на пляже.

Футболист потерял сознание и только с помощью других людей смог переместиться в другое место.

В минувшем сезоне 23-летний Алли сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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