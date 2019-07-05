Пьяный Деле Алли потерял сознание на пляже

Теги тоттенхэмделе алли

Пьяный Деле Алли потерял сознание на пляже

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли угодил в неприятную ситуацию во время отдыха в Греции.

Как сообщает The Sun, звёздный англичанин употребил много алкоголя во время празднования дня рождения подруги Руби Мэй. В итоге ему стало плохо прямо на пляже.

Футболист потерял сознание и только с помощью других людей смог переместиться в другое место.

В минувшем сезоне 23-летний Алли сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" предлагает "Роме" обмен игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов