Пьяный футболист "Локомотива" попал в сеть в компании бывшей жены Кержакова

Несколько игроков "Локомотива" побывали на вечеринке в честь дня рождения девушки защитника московского клуба Владислава Игнатьева.

На видео с мероприятия попали защитник Станислав Магкеев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.

Стоит отметить, что Магкеев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе с Миланой Тюльпановой - бывшей женой экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова.

Видео с вечеринки можно посмотреть в телеграм-канале FCLMNEWS.

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