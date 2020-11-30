Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете

Теги турция

Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете

Неприятный эпизод произошел с турецким клубом "Козанспором", который выступает в 3-м дивизионе страны.

По сообщениям SABAH, пассажир в нетрезвом состоянии сделал замечание менеджеру клуба за снятую медицинскую маску. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в стычку. Футболисты команды также подключились к драке, а бортпроводники пытались их разнять. В сеть попало видео одного из пассажиров, который снял произошедшее на борту самолета.

После приземления самолета всех дебоширов задержала полиция. Отметим, что инцидент произошел в среду, 25 ноября, когда команда летела домой после матча против "Бергамы Беледийеспора".

Не пропустите: Рауль Хименес получил перелом черепа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба

Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов