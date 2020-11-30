Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете

Неприятный эпизод произошел с турецким клубом "Козанспором", который выступает в 3-м дивизионе страны.

По сообщениям SABAH, пассажир в нетрезвом состоянии сделал замечание менеджеру клуба за снятую медицинскую маску. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в стычку. Футболисты команды также подключились к драке, а бортпроводники пытались их разнять. В сеть попало видео одного из пассажиров, который снял произошедшее на борту самолета.

После приземления самолета всех дебоширов задержала полиция. Отметим, что инцидент произошел в среду, 25 ноября, когда команда летела домой после матча против "Бергамы Беледийеспора".

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