Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете
Неприятный эпизод произошел с турецким клубом "Козанспором", который выступает в 3-м дивизионе страны.
По сообщениям SABAH, пассажир в нетрезвом состоянии сделал замечание менеджеру клуба за снятую медицинскую маску. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в стычку. Футболисты команды также подключились к драке, а бортпроводники пытались их разнять. В сеть попало видео одного из пассажиров, который снял произошедшее на борту самолета.
После приземления самолета всех дебоширов задержала полиция. Отметим, что инцидент произошел в среду, 25 ноября, когда команда летела домой после матча против "Бергамы Беледийеспора".
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
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|2
|Трабзонспор
|28
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24