Пьяный Пикфорд стал участником драки в одном из баров

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Пьяный Пикфорд стал участником драки в одном из баров

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд стал участником громкого скандала, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 25-летний футболист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подрался в одном из баров Сандерленда.

Конфликт начался якобы из-за оскорблений в адрес невесты голкипера сборной Англии.

В текущем сезоне 25-летний Пикфорд сыграл за "Эвертон" 34 матча и пропустил 46 голов.

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