Пьяный украинский футболист устроил крупное ДТП
Полузащитник украинского "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП.
Минувшей ночью 25-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Ауди устроил ДТП в Харькове, в котором пострадало три автомобиля.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Проверка показала у футболиста 1,85 промилле. Против него будет возбуждено дело по 130 статье уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Месси показал, что может уничтожить Рамоса на дриблинге, но тот все равно круче всех: 4 главных вывода относительно прошедшего Эль Классико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Василий Уткин высказался об отравлении Навального
-
Нагельсманн не исключил возможности когда-нибудь возглавить клуб АПЛ
-
6 игроков молодежной команды "Наполи" заразились коронавирусом
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с загребским "Динамо"
-
Канчельскис рассказал об ожиданиях от матча "Краснодара" с "Челси"
-
"Чемпионат": дортмундская "Боруссия" интересуется Кварцхелией
-
"Милан" предложил Доннарумме новый контракт
-
Журналист Егоров: "Герта" интересуется Тедеско
-
Гончаренко прокомментировал травму защитника Карпова
-
Хавбек ЦСКА Бистрович высказался о жеребьевке Лиги Европы
-
Защитник ЦСКА Карпов пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо"
-
Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей
-
РПЛ с 13-го тура переходит на зимний мяч
-
Пьяный украинский футболист устроил крупное ДТП
-
"Барселона" нашла альтернативу Депаю
-
Экс-тренер "Краснодара" назвал слабое место "Челси"
-
"Милан" планирует два трансфера на зимнее окно
-
Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы
-
Мбаппе - самый быстрый футболист прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
2
СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13