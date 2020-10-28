Пьяный украинский футболист устроил крупное ДТП

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Пьяный украинский футболист устроил крупное ДТП

Полузащитник украинского "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП.

Минувшей ночью 25-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Ауди устроил ДТП в Харькове, в котором пострадало три автомобиля.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Проверка показала у футболиста 1,85 промилле. Против него будет возбуждено дело по 130 статье уголовного кодекса Украины.

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