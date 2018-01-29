"Пяст Гливице" - ЦСКА - 0:0 (обзор)

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"Пяст Гливице" - ЦСКА - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Пястом" из Гливице и московским ЦСКА.

Не пропустите: В контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с польским "Пяст Гливице". | http://soccernews.ru

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