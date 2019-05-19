"Пяст" впервые в истории стал чемпионом Польши
В заключительном, 37-м туре чемпионата Польша "Пяст" из Гливице обыграл "Лех" со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом страны.
Второе место заняла "Легия", на третьей строчке "Лехия".
Лучшим бомбардиром чемпионата стал 35-летний испанский полузащитник "Гурника" Игорь Ангуло, который забил 24 гола.
19 мая 2019 г.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Пяст" едва не вылетел в низший дивизион, финишировав на 14-м месте.
Не пропустите: "Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)
-
Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой
-
"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул
-
"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова
-
"Барселона" не смогла обыграть "Эйбар" в заключительном матче Примеры
Лента новостей
-
"Ювентус" - "Аталанта" - 1:1 (видеообзор)
-
1
Комбаров: "Глушаков - лидер. Он всегда за команду"
-
1
"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)
-
"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)
-
"Арсенал" может заплатить почти 30 миллионов евро за 18-летнего француза
-
"Славия" стала чемпионом Чехии
-
"Пяст" впервые в истории стал чемпионом Польши
-
Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой
-
Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака"
-
Вальверде пожаловался на проблемы с составом перед финалом Кубка Испании
-
Калачев провел последний матч за "Ростов"
-
Облак в четвертый раз подряд стал лучшим вратарем чемпионата Испании
-
В ЦСКА сообщили подробности травмы Влашича
-
Президент "Реала" сделал подарок арбитру после матча с "Бетисом"
-
"Краснодар" близок к покупке бразильского хавбека
-
"Милан" - "Фрозиноне" - 2:0 (видеобзор)
-
"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул
-
"Наполи" - "Интер" (видеотрансляция центрального матча тура Серии А)
-
"Ювентус" - "Аталанта" (видеотрансляция матча Серии А)
-
"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ягеллония Белосток
|30
|59
|2
|Легия Варшава
|30
|58
|3
|Лех Познань
|30
|55
|4
|Лехия Гданьск
|30
|53
|5
|Висла Краков
|30
|44
|6
|Погонь Щецин
|30
|42
|7
|ЛКС Нечеча
|30
|42
|8
|Корона Кельце
|30
|39
|9
|Висла Плоцк
|30
|39
|10
|Заглембе Любин
|30
|39
|11
|Сласк Вроцлав
|30
|34
|12
|Арка Гдыня
|30
|31
|13
|Краковия Краков
|30
|31
|14
|Рух Хожув
|30
|30
|15
|Пяст Гливице
|30
|30
|16
|Гурник Лечна
|30
|30