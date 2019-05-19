"Пяст" впервые в истории стал чемпионом Польши

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"Пяст" впервые в истории стал чемпионом Польши

В заключительном, 37-м туре чемпионата Польша "Пяст" из Гливице обыграл "Лех" со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом страны.

Второе место заняла "Легия", на третьей строчке "Лехия".

Лучшим бомбардиром чемпионата стал 35-летний испанский полузащитник "Гурника" Игорь Ангуло, который забил 24 гола.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Пяст" едва не вылетел в низший дивизион, финишировав на 14-м месте.

 

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