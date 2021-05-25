Пять английских клубов поборются за Крала

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Пять английских клубов поборются за Крала

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Пять клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику московского "Спартака" и сборной Чехии Алексу Кралу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, представители игрока уже начали переговоры с клубами. Одним из клубов является лондонский "Вест Хэм", названия остальных не разглашаются.

В завершившемся сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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