Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова

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Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов привлёк внимание сразу пяти грандов английской Премьер-лиги, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, интерес к 21-летнему россиянину проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, из топ-6 АПЛ на игрока армейцев не претендует только "Челси", который не может покупать новых футболистов в связи с трансферным баном от ФИФА.

В публикации британского таблоида отмечается, что приобретение Чалова обойдётся примерно в 22,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне перспективный форвард сыграл за ЦСКА 37 матчей, забил 17 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к игроку сборной России со стороны "Севильи", "Монако", "Валенсии" и "Лацио".

Не пропустите: Влашич рассказал, какая из топ-5 лиг Европы больше подойдёт Чалову. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Нууу....Не знаю даже,вранье наверно,в любом случае ему туда рано.

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