Пять экс-футболистов сборной Испании отправились на тренерские курсы

Пять известных испанских экс-футболистов приступили к тренерским курсам.

Как сообщает Marca, речь идет о Викторе Вальдесе, Маркосе Сенне, Рауле, Хаби Алонсо и Хоане Капдевилье.

Отметим, что курсы продлятся шесть недель, после чего ветераны получат лицензии А и В.

Читайте также: Александр Глеб задумался о тренерской карьере. | http://soccernews.ru