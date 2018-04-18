Пять европейских грандов поборются за Де Лигта

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Пять европейских грандов поборются за Де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт пользуется спросом среди европейских топ-клубов.

Как сообщает El Mundo Deportivo, за 18-летнего голландского центрбека ближайшим летом поборются "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Напомним, что "Аякс" требует за своего ключевого игрока 60 миллионов евро.

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