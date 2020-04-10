Пять европейских клубов поспорят за экс-игрока "Зари"

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Пять европейских клубов поспорят за экс-игрока "Зари"

Полузащитник "Брюгге" Деннис Бонавентуре привлёк внимание более статусных клубов, сообщает Eurosport.

По информации источника, заполучить 22-летнего нигерийца хотят дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Байер", "Наполи" и "Саутгемптон".

Бонавентуре начинал европейскую карьеру в луганской "Заре", а в 2017 году перебрался в Бельгию.

В текущем сезоне фланговый форвард обратил на себя внимание, оформив дубль в матче с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". 

Рыночная стоимость игрока оценивается в 13,5 миллионов евро.

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vera.belogorokhova

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