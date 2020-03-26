Пять европейских клубов претендуют на Кокорина

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Пять европейских клубов претендуют на Кокорина

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин привлёк внимание нескольких европейских клубов.

Сообщается, что в услугах 29-летнего россиянина заинтересованы "Вальядолид", "Лацио", "Дженоа", "Фортуна" и "Марсель".

Также в борьбу за Кокорина могут включиться московские "Локомотив" и "Динамо".

Форвард после перехода в "Сочи" на правах аренды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Его трансфер принадлежит "Зениту", но летом контракт между сторонами истечёт и футболист станет свободным агентом.

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